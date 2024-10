Reggina, Pergolizzi: “siamo un limone con poco succo. Questa piazza ha fatto la A, è normale si abbatta”

StrettoWeb

“Non mi è dispiaciuto il primo tempo contro l’Acireale, ma non va bene che una squadra che va in porta 7,8 e 9 volte non segna. Può succedere che gli altri facciano un tiro in porta e facciano gol”. Così Rosario Pergolizzi commenta il match di domenica scorsa contro l’Acireale.

Sull’ambiente depresso: “devo dare tranquillità io, è normale che l’ambiente è superiore alle aspettativa, ma io allenatore devo farla vivere in maniera diversa ai calciatori. Credo che col tempo diventeremo squadra. E’ normale che la gente si aspetti di tutto e che alla prima sconfitta si abbatta, ma il mio ruolo è di attirare più attenzioni possibili su di me e meno sulla squadra, per me già questo è importante. Questa piazza ha fatto la Serie B e la Serie A, per la piazza è un campionato piccolo ma per me è grande. Forse ora siamo un limone con poco succo, speriamo di trovare più succo. Condizione fisica? Stiamo benissimo”.

Il match di domani: “mi aspetto di vedere una bella partita, dove entrambe proveranno a vincere, ma sarà anche una gara tattica. Il Siracusa sa interscambiarsi di ruolo, sa muoversi e cercherà di metterà in evidenza il sistema di gioco e la qualità del singolo. Io sono convinto di fare una bella partita”. Sulle assenze: “a parte i soliti, l’unico assente è Porcino, che speriamo di recuperare mercoledì. Da capire però il regolamento e le liste, se può essere inserito in una lista nuova”.

I convocati

Portieri : Lazar, Martinez.

: Lazar, Martinez. Difensori : Adejo, Bonacchi, Cham, Girasole, Giuliodori, Ingegneri, Mariano, Vesprini.

: Adejo, Bonacchi, Cham, Girasole, Giuliodori, Ingegneri, Mariano, Vesprini. Centrocampisti : Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Ndoye, Racine Ba, Salandria, Urso.

: Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Ndoye, Racine Ba, Salandria, Urso. Attaccanti: Barranco, Curiale, Provazza, Ragusa, Rajkovic, Renelus.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.