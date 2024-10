Reggina, Pergolizzi: “buona prestazione. Se siamo quelli di oggi o quelli di 20 giorni fa? Serve tempo”

StrettoWeb

“Buona prestazione in un campo difficile, ma non cambia nulla, dà continuità e un po’ di serenità, soprattutto a me. Io preoccupato? Beh, nella piramide sono tra quelli con più responsabilità. Io ho visto l’Enna, so che squadra è e da chi è allenata, ma oggi noi siamo stati una buona squadra. Ho richiesto la semplicità, l’uno contro uno, la superiorità numerica. Però, per dire realmente se siamo quelli di oggi, del secondo tempo di domenica o di 20 giorni fa è presto, serve del tempo. Abbiamo margini di miglioramento ma dobbiamo avere i piedi per terra”.

Così l’allenatore della Reggina Rosario Pergolizzi a Radio Febea al termine del match vinto agilmente ad Enna per 0-4. “Salandria ritrovato? Sono le motivazioni. Sicuramente quello che vedo io lo porto sul campo, Salandria in questo momento sta meritando”.

