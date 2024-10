Reggina-Licata, via alla prevendita. Ba squalificato, e spuntano parole grosse all’intervallo…

StrettoWeb

E’ partita la prevendita di Reggina-Licata, che si giocherà domenica pomeriggio alle ore 15. “Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online”, si legge nel sito ufficiale.

“I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso il gabbiotto all’ingresso del Centro Sportivo Sant’Agata nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 18 e sabato 19 ottobre dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18

Domenica 20 ottobre dalle ore 10 alle ore 14″.

“Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop)”. Per quanto riguarda il settore ospiti, “biglietto unico al costo di € 10 più prevendita. Non sarà possibile acquistare il tagliando allo stadio il giorno della gara”.

Ba fermato per un turno, ma non solo

Intanto è arrivata, come prevedibile, la squalifica per Ba, fermato per un turno dopo il rosso nel primo tempo del 6 ottobre contro l’Acireale. La decisione è arrivata ovviamente al termine del match, avvenuto ieri, con la disputa della ripresa. Dal comunicato del Giudice Sportivo emerge però un altro episodio, sempre risalente a domenica 6 ottobre e all’intervallo, prima che l’arbitro sospendesse il match per il malore. I dirigenti Trovato (Acireale) e Alessandro (Reggina) hanno avuto un forte diverbio, tanto da beccarsi due giornate di stop a testa. “Per avere, nel corso dell’intervallo, assunto condotta aggressiva e minacciosa e avere rivolto espressioni offensive nei confronti di un dirigente della squadra avversaria rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine che, a fatica, riportava la calma”, è quanto scrive il Giudice Sportivo nelle motivazioni di entrambi.

