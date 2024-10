Reggina, via ai campionati regionali delle formazioni Under 17 e Under 15

StrettoWeb

Al via i campionati regionali delle formazioni Under 17 e Under 15 previsti rispettivamente per giorno 12 e 13 ottobre. La compagine U17 allenata dal tecnico Massimo Macrì è stata inserita nel girone D insieme a Academy Ardore, Accursi F.A., Audax Locri, C.S.P.R. 94, Campese, Cittanova, Gioiosa Jonica, Ludos Vecchia Miniera, S.E.L.E.S., Taurianova Academy e Val Gallico.

Anche la compagine U15 allenata dal tecnico Bruno Modafferi è stata inserita nel girone D insieme a Academy Ardore, Audax Locri, C.S.P.R. 94, Gioiosa Jonica, Gioiosa Marina, Reggio Ravagnese, S.E.L.E.S, San Luca, Segato, Taurianova Academy e Union Siderno.

Staff

Responsabile Settore Giovanile: Sebastiano Fortugno

Collaboratore di segreteria: Antonio Quattrocchi

Under 19 Nazionale

Team Manager: Domenico Chiaia

Allenatore: Tobia Assumma

Preparatore Atletico: Salvatore Gangemi

Preparatore Portieri: Stefano Pergolizzi

Fisioterapista: Antonino Pezzimenti

Under 17

Team Manager: Pasquale Polimeni

Allenatore: Massimo Macrì

Collaboratore Tecnico: Antonello Faraone

Preparatore Atletico: Alessandro Infortuna

Preparatore Portieri: Stefano Pergolizzi

Medico Sociale: Giuseppe Ielo

Fisioterapista: Antonino Pezzimenti

Under 15

Team Manager: Vincenzo Schiavone

Allenatore: Bruno Modafferi

Preparatore Atletico: Leo Scordo

Preparatore Portieri: Antonio Leone

Medico Sociale: Antonio Foti

Fisioterapista: Antonino Pezzimenti

Under 14

Allenatore: Antonino Riso

Collaboratore tecnico: Pasquale Sciarrone

Preparatore Atletico: Leo Scordo

Preparatore Portieri: Antonio Leone

Medico Sociale: Filippo Labate

Fisioterapista: Antonino Pezzimenti

Under 13 Elite

Team Manager: Ferdinando De Stefano

Allenatore: Alessandro Bagnato

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.