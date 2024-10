Reggina, Adejo ha aperto un negozio in centro città: all’inaugurazione anche Brunetti

StrettoWeb

Nei giorni scorsi il difensore della Reggina Daniel Adejo ha aperto un negozio in pieno centro città a Reggio Calabria, sul Corso Garibaldi. Nello specifico un negozio di ottica, “Oculus ottica by Adejo-Riyllo”. Il giocatore ha inaugurato lo shop di sera, invitando anche tutti i compagni di squadra. All’evento, presente per il taglio del nastro, anche Paolo Brunetti, Vice Sindaco del Comune reggino ed ex facente funzioni.

Adejo, prodotto del settore giovanile della Reggina, è tornato in amaranto lo scorso gennaio, pur restando sempre legato alla città da questioni affettive e familiari. In questa stagione ha iniziato da titolare, ma dopo le prime gare e qualche errore Pergolizzi lo ha relegato in Tribuna nelle ultime due partite.

