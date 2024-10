Reggina-Acireale, la stampa di Latina contro Brunetti: “parole inaccettabili del Vice Sindaco per l’arbitro di Aprilia”

StrettoWeb

Le ha definite “parole inaccettabili”. La stampa di Latina si scaglia contro Paolo Brunetti per i toni usati dopo la sospensione di Reggina-Acireale. Ai microfoni di Radio Febea, mentre ancora l’arbitro veniva soccorso in seguito al malore che aveva decretato l’interruzione della partita, il Vice Sindaco si scagliava in maniera dura e pesante contro il direttore di gara, parlando di “arbitraggio scandaloso e partita strana”. Ha anche aggiunto: “da quel che ho visto stava male anche prima e non l’ha ammesso”.

Come evidenziato domenica su StrettoWeb, dichiarazioni e modi utilizzati sembravano quelli di un dirigente del club, non di certo del Vice Sindaco. Un astio mai manifestato pubblicamente nel passato recente, quando era la squadra di Inzaghi o di Toscano a subire torti arbitrali. Allora, Paolo Brunetti, al Granillo neanche ci andava. Ora, da quando un anno fa ha scelto questa società, allo stadio non salta neanche una partita.

Tornando a quelle parole, è “Latina Oggi” a sottolineare toni e modi: “A parlare ai microfoni di Radio Febea, non è un capo ultras o un dirigente della Reggina, ma il Vice Sindaco Brunetti che usa parole e toni inaccettabili nei confronti della terna arbitrale pontina e in particolare del direttore di gara, l’apriliano Andrea Giordani soccorso dai paramedici e dal medico sociale durante l’intervallo”, si legge in un articolo pubblicato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.