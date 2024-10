Reggina-Acireale, le FOTO della bella coreografia della Curva Sud al Granillo

StrettoWeb

Bella coreografia della Curva Sud al fischio di inizio di Reggina-Acireale. Come annunciato nei giorni scorsi, gli ultras amaranto hanno messo preparato e messo in scena un vero e proprio spettacolo, realizzando la scritta “Reggio” bianca su sfondo amaranto, con l’accensione di fumogeni.

I numeri in Curva ovviamente non solo quelli dei giorni migliori, come si può vedere dagli ampi vuoti nel settore, ma la coreografia resta un bel colpo d’occhio nel giorno in cui si affrontano due squadre le cui tifoserie conservano una storica stretta amicizia. In alto, a corredo dell’articolo, la gallery con le immagini della coreografia.

