Reggina-Acireale, i convocati di Pergolizzi per il secondo tempo: out un titolare

Tutto pronto domani per la ripresa di Reggina-Acireale, seconda parte della gara sospesa lo scorso 6 ottobre per un malore all’arbitro. Si riparte dallo 0-1 dei siciliani e dall’uomo in meno per gli amaranto, vista l’espulsione di Ba. Pergolizzi ha diramato la lista dei convocati per la partita.

Oltre appunto a Ba, da segnalare anche l’assenza di Giuliodori, uno dei più utilizzati dal tecnico, ma tenuto a riposo precauzionale per un colpo al piede rimediato nel finale di gara con il Siracusa. Di seguito la lista.

Portieri : Lazar, Martinez.

: Lazar, Martinez. Difensori : Adejo, Bonacchi, Cham, Girasole, Ingegneri, Malara, Mariano, Vesprini.

: Adejo, Bonacchi, Cham, Girasole, Ingegneri, Malara, Mariano, Vesprini. Centrocampisti : Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Ndoye, Porcino, Salandria, Urso.

: Barillà, Dall’Oglio, Forciniti, Laaribi, Ndoye, Porcino, Salandria, Urso. Attaccanti: Barranco, Curiale, Provazza, Perri, Ragusa, Rajkovic, Renelus.

