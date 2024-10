Reggina-Acireale, da domani attiva la prevendita: info e prezzi dei biglietti

StrettoWeb

“AS Reggina 1914 comunica che a partire dalle ore 10 di giovedì 3 ottobre, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Acireale, in programma domenica 6 ottobre alle ore 15 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la 5ª giornata del campionato di Serie D girone I”. Così il club amaranto comunica l’apertura da domani della prevendita della sfida di domenica. Dopo il Ragusa, altro turno interno per la squadra di Pergolizzi, che ospita un’altra siciliana.

“Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online. I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso il gabbiotto all’ingresso del Centro Sportivo Sant’Agata nei seguenti giorni e orari”:

Da giovedì 3 a sabato 5 ottobre dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18

Domenica 6 ottobre dalle ore 10 alle ore 14

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

SETTORE OSPITI

Biglietto unico al costo di € 10 più prevendita. Non sarà possibile acquistare il tagliando allo stadio il giorno della gara”.

Prezzi biglietti

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.