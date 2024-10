Redel Viola-Barcellona, la presentazione del match: Fernandez grande ex

StrettoWeb

Dopo il successo del PalaNapolitano di Marigliano, la Redel Viola lancia messaggi alla città. I neroarancio vogliono conquistare sin da subito la piazza reggina, esigente ed appassionata. Voglia di volare e di vittoria. Alle ore 18:00 di domenica 6 ottobre 2024 in riva allo stretto arriva il Barcellona 4.0.

La piazza calabrese conosce molto bene l’avversario, avendolo visto ma non affrontato al Trofeo Sant’Ambrogio. La Redel Reggio Calabria rinnovata per otto decimi, con il prestigioso Title Sponsor, nuove ambizioni e nuova guida tecnica lancia la sfida al miglior piazzamento possibile ed ha voglia di continuità dopo il successo ottenuto in terra campana.

Dall’altra parte del parquet invece, il team del Ds Renzo Crisafulli ha necessità di rialzarsi dopo l’inaspettato passo falso subito per opera dell’intraprendente Castanea. Capitan Fernandez è l’assoluto ex di turno, complici due annate strepitose alla corte di Coach Pippo Biondo, allenatore del Barcellona.

Nella Viola sono due i confermati rispetto alla passata stagione, i collaudati Simonetti e Cessel. Dalle mani di Ani, Idiaru, Paulinus, Donati, Sgarlato, Ivanaj e Bangu passano gli equilibri di una squadra fisica, a marchio “identitario” difensivo che ha voglia di far bene da subito.

Barcellona ha cambiato tantissimo: in regia c’è Antony Thyrtyshnyk il fratello del beniamino reggino della passata stagione. Bomber Frizzarin, ex Cus Catania ed un altro prodotto del Pianeta Viola, come Federico Manfrè, completano il pacchetto esterni. Sotto canestro attenti alla fisicità di Cortese, visto al Sala Consilina.

Dove vedere Redel Viola-Barcellona

StrettoWeb seguirà Redel Viola-Barcellona LIVE dal PalaCalafiore raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match. La gara sarà trasmessa in diretta Streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Pallacanestro Viola ed in condivisione sul portale partner Rac, Reggioacanestro, le notizie sul Basket Calabrese, con telecronaca di Giovanni Mafrici. La stessa sarà visibile in Tv sul canale 87 della televisione ufficiale Videotouring e sul canale YouTube della società neroarancio. Arbitrano la sfida Daniele Barbagallo di Acireale e Luca Beccare di Messina.

