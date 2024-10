StrettoWeb

Dare del cibo ai randagi può sembrare un gesto caritatevole per aiutare gli animali in difficoltà ma rischia di generare l’effetto opposto. A Ragusa, l’assessore alla Tutela animali, Andrea Distefano, ha lanciato un appello affinchè i cittadini non lascino più del cibo presso le rotatorie per sfamare i cani randagi in zona. Non solo si tratta di un reato ma, vista la posizione, mette in pericolo gli stessi animali.

“Lasciare cibo nelle rotatorie per i cani vaganti, siano cuccioli o randagi già microchippati e reimmessi in libertà come previsto dalla normativa, è un reato che non aiuta gli animali ma al contrario ne favorisce lo stazionamento in situazioni di potenziale pericolo, creando un rischio sia per loro che per gli automobilisti. – ha dichiarato Distefano – Facciamo un passo verso il decoro, la responsabilità e il benessere degli animali! Chi vuole aiutare i cani in difficoltà e desidera approfondire le giuste tecniche di foraggiamento, può contattare l’assessorato Tutela Animali del Comune di Ragusa o le associazioni animaliste locali, ricevendo supporto e soluzioni adeguate. Insieme possiamo fare la differenza!”.

