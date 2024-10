Raduno “Serie A-Operazione Nostalgia” a Reggio Calabria, altro indizio: al Granillo ci sarà… Mazzarri

StrettoWeb

A piccoli passi, un annuncio alla volta, com’è loro abitudine, per mantenere un po’ di suspense e creare quell’effetto sorpresa fino al giorno dell’evento. Ormai si sa: il prossimo raduno di “Serie A-Operazione Nostalgia” si terrà al Granillo, a Reggio Calabria, a giugno. Ci saranno degli ex Reggina, ma – in pieno stile raduno – ex giocatori in generale, nostalgici ovviamente.

Questa mattina, sui social, il noto brand ha ufficializzato – a suo modo – un altro indizio: al raduno ci sarà… Walter Mazzarri. Già, l’indimenticato allenatore amaranto, uno dei più vincenti della storia della squadra, protagonista della pazza salvezza con la penalizzazione. “A Reggio Calabria ha scritto la storia. Il buon Walter è pronto. Ci mette pressione. E infatti siamo qui per ricordarvi che, da oggi alle 18.30, saranno disponibili i biglietti per il raduno di Reggio Calabria. Non fatevi trovare impreparati. Prendete subito i posti più belli. Al resto ci pensiamo noi. Come al solito”, ha scritto “Serie A-Operazione Nostalgia” sui social, postando una delle tante foto di Mazzarri diventate iconiche: lui a indicare l’orologio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.