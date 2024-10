Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

StrettoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Vibo Valentia si presenterà con un clima prevalentemente sereno durante le prime ore del giorno, per poi evolvere verso una maggiore copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,5°C e i 23,1°C, mentre i venti saranno leggeri, con intensità variabile. Le previsioni meteo indicano un’assenza di precipitazioni, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti soffieranno debolmente da est, con velocità di circa 4,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, garantendo un’atmosfera fresca e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo ancora sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa continuerà a essere assente, mentre i venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che toccheranno i 8 km/h. L’umidità scenderà, portandosi attorno al 41%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a calare, passando da un massimo di 23°C a circa 19,1°C entro le ore serali. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 75% verso le 18:00. I venti si manterranno leggeri, con intensità che varieranno tra i 2,3 km/h e i 7,6 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà coperto a partire dalle 19:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 54%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.5° perc. +14.8° Assenti 4.3 ESE max 4.9 Scirocco 65 % 1014 hPa 5 cielo sereno +15.8° perc. +15° Assenti 3.8 ESE max 4.8 Scirocco 60 % 1013 hPa 8 cielo sereno +21° perc. +20.3° Assenti 1.1 NO max 4.2 Maestrale 44 % 1013 hPa 11 cielo sereno +23° perc. +22.5° Assenti 7.6 NO max 9.3 Maestrale 41 % 1012 hPa 14 nubi sparse +22.7° perc. +22.2° Assenti 6.5 NO max 9.3 Maestrale 45 % 1010 hPa 17 nubi sparse +19.3° perc. +18.8° Assenti 0.9 N max 3.6 Tramontana 56 % 1011 hPa 20 cielo coperto +19° perc. +18.3° Assenti 3.5 E max 4.4 Levante 54 % 1011 hPa 23 nubi sparse +18.4° perc. +17.7° Assenti 2.6 SSE max 3.5 Scirocco 54 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:32

