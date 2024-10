Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

StrettoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Trapani si presenterà con un meteo prevalentemente sereno al mattino, con un incremento della nuvolosità nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 21,3°C a un massimo di 24,5°C, accompagnate da venti moderati provenienti principalmente da sud e sud-ovest. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, raggiungendo punte del 89% in serata.

Durante la notte, il cielo si manterrà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,7°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti soffieranno a una velocità di circa 15,8 km/h da sud-sud-est. L’umidità si aggirerà attorno al 58%, garantendo una notte tranquilla e fresca.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteorologiche rimarranno favorevoli. Il cielo sarà ancora sereno fino alle ore 09:00, quando si registreranno poche nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,4°C entro le 09:00. I venti si intensificheranno, con velocità che toccheranno i 32,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 67%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature inizieranno a scendere, arrivando a un massimo di 24,1°C alle 13:00 e scendendo ulteriormente fino a 22,9°C alle 16:00. I venti, sebbene più deboli, continueranno a soffiare da sud-ovest, con velocità che varieranno tra 13,1 km/h e 27,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo l’80%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà nuvoloso con nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,3°C e l’umidità continuerà a mantenersi elevata, toccando il 89%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 11,3 km/h e 16,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Trapani indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore incremento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile prepararsi a condizioni meteorologiche variabili, mantenendo sempre un occhio sulle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 19.3 SSE max 25.5 Scirocco 58 % 1013 hPa 5 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 21.3 SE max 30.3 Scirocco 62 % 1012 hPa 8 cielo sereno +23.7° perc. +23.8° Assenti 27.9 SSE max 36.7 Scirocco 65 % 1012 hPa 11 nubi sparse +24.5° perc. +24.9° Assenti 32.7 S max 36.3 Ostro 72 % 1011 hPa 14 cielo coperto +23.6° perc. +24.1° Assenti 23.4 SO max 29.4 Libeccio 80 % 1011 hPa 17 nubi sparse +22.3° perc. +22.8° Assenti 12.3 SO max 15.1 Libeccio 83 % 1011 hPa 20 nubi sparse +21.7° perc. +22.2° Assenti 14.9 S max 19.1 Ostro 86 % 1011 hPa 23 nubi sparse +21.3° perc. +21.8° Assenti 16.9 S max 22.4 Ostro 89 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:47

