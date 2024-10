Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Trapani indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto, con una temperatura di circa 22,3°C e un’umidità che si attesterà attorno al 72%. I venti soffieranno da Sud-Sud Est, raggiungendo velocità di 17,8 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 29,4 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuovamente coperto, con temperature che si alzeranno fino a 25°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 37 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 60%. Le condizioni di vento fresco si faranno sentire, rendendo l’aria più frizzante.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 24°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 97%. I venti si manterranno sostenuti, con velocità che varieranno tra i 27,9 km/h e i 34,4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. Le nubi sparse sostituiranno il cielo completamente coperto, con una copertura nuvolosa che scenderà al 50%. I venti continueranno a soffiare da Sud-Sud Est, con velocità che varieranno tra i 21,1 km/h e i 26,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trapani nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del clima temperato troveranno in queste giornate un’ottima occasione per godere delle bellezze della città, anche se è consigliabile portare con sé un abbigliamento adatto per le fresche brezze serali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +21.5° perc. +21.7° Assenti 20.4 SSE max 32.5 Scirocco 76 % 1019 hPa 5 nubi sparse +22° perc. +22.2° Assenti 21.2 SSE max 39.8 Scirocco 71 % 1018 hPa 8 cielo coperto +23.9° perc. +23.9° Assenti 25.6 SSE max 39 Scirocco 59 % 1019 hPa 11 cielo coperto +25° perc. +25.1° Assenti 37 SSE max 46.8 Scirocco 60 % 1018 hPa 14 cielo coperto +24.6° perc. +24.8° Assenti 31.6 SSE max 40.5 Scirocco 66 % 1018 hPa 17 cielo coperto +22.8° perc. +23° Assenti 21.4 SSE max 36.8 Scirocco 74 % 1018 hPa 20 nubi sparse +22° perc. +22.2° Assenti 21.1 SSE max 39.8 Scirocco 77 % 1019 hPa 23 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° Assenti 23.5 SSE max 43.9 Scirocco 75 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:25

