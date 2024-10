Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Trapani indicano un Sabato 19 Ottobre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, mentre nella mattina il tempo migliorerà leggermente, con una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, ma non mancheranno brevi rovesci. La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si manterranno su valori miti.

Durante la notte, Trapani vivrà un’intensa attività di pioggia, con temperatura che si attesterà intorno ai 20,9°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà di circa 18,8 km/h, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 35,4 km/h. Le precipitazioni si attesteranno intorno ai 2,14 mm, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’81%.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con piogge che si trasformeranno in pioviggine. La temperatura scenderà a circa 18,2°C e la velocità del vento sarà di 17,9 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, ma le probabilità di pioggia diminuiranno. A partire dalle 11:00, il cielo si presenterà coperto, ma senza precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La velocità del vento sarà di circa 12,8 km/h, con raffiche più leggere. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, con precipitazioni che potrebbero raggiungere i 0,12 mm.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,5°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, scendendo a circa 6,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trapani nei prossimi giorni indicano un miglioramento graduale, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Domani, si prevede un cielo più sereno, mentre dopodomani le condizioni meteo continueranno a stabilizzarsi, con temperature in aumento e minori probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di una giornata più luminosa.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 forte pioggia +18.1° perc. +18.4° 4.83 mm 32.3 NNO max 36.6 Maestrale 92 % 1013 hPa 5 pioggia moderata +17.8° perc. +17.9° 1.33 mm 13.6 NE max 21.6 Grecale 86 % 1012 hPa 8 pioggia leggera +18.8° perc. +18.9° 0.12 mm 11.9 NNE max 13.8 Grecale 83 % 1013 hPa 11 cielo coperto +19.9° perc. +20° prob. 21 % 13.2 NNO max 15.9 Maestrale 76 % 1013 hPa 14 nubi sparse +20° perc. +20° prob. 4 % 14.7 NO max 16.4 Maestrale 75 % 1012 hPa 17 pioggia leggera +19.7° perc. +19.7° 0.12 mm 13.1 NO max 14.7 Maestrale 77 % 1013 hPa 20 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° prob. 30 % 9.5 N max 10.2 Tramontana 78 % 1013 hPa 23 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° prob. 34 % 12.6 NNO max 14.6 Maestrale 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:22

