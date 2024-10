Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Trapani per Giovedì 3 Ottobre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a piogge leggere e moderate nel pomeriggio. La temperatura massima si attesterà intorno ai 27°C, mentre i venti si faranno sentire con intensità variabile, raggiungendo punte di 50,3 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno prevalentemente serene, con nubi sparse e temperature che si manterranno attorno ai 21,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 52%, e i venti soffieranno da Sud con una velocità di circa 18,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92%, creando una sensazione di calore.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma già dalle prime ore si inizieranno a formare nubi sparse. La temperatura salirà fino a 27°C intorno a mezzogiorno, con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà l’87%. I venti continueranno a soffiare da Sud, con intensità che varierà tra i 37,5 km/h e i 50,3 km/h.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo nelle previsioni del tempo. Il cielo diventerà completamente coperto, e si prevedono piogge leggere a partire dalle 15:00, con un’intensità che aumenterà nel corso delle ore. Le temperature scenderanno a circa 24°C, e l’umidità salirà fino all’89%. I venti si attenueranno leggermente, ma rimarranno comunque freschi, con velocità attorno ai 26,5 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cieli coperti e possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C, e l’umidità continuerà a essere elevata. I venti, sebbene più deboli, continueranno a soffiare da Ovest, con velocità che si attesteranno attorno ai 9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Trapani nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge nel pomeriggio di Giovedì, mentre per Venerdì e Sabato si prevede un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 28°C.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +21.4° perc. +21.9° Assenti 20.5 SSE max 30.6 Scirocco 90 % 1008 hPa 5 nubi sparse +21.6° perc. +22.2° Assenti 22 SSE max 36.1 Scirocco 88 % 1007 hPa 8 nubi sparse +25.6° perc. +25.9° Assenti 30.4 SSE max 42.4 Scirocco 66 % 1007 hPa 11 nubi sparse +26.8° perc. +27.9° Assenti 39.9 SSE max 50.3 Scirocco 61 % 1006 hPa 14 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° prob. 5 % 33.4 S max 40.8 Ostro 73 % 1005 hPa 17 pioggia leggera +23.5° perc. +24.2° 0.33 mm 13.5 SO max 15.2 Libeccio 89 % 1006 hPa 20 cielo coperto +23.5° perc. +24° prob. 30 % 6.3 SSO max 7.4 Libeccio 81 % 1007 hPa 23 cielo coperto +21.7° perc. +22.1° prob. 5 % 26 ONO max 26.6 Maestrale 83 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:45

