Previsioni Meteo Siracusa: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche variazione nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19°C e i 21°C, mentre la copertura nuvolosa varierà da sereno a parzialmente nuvoloso. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 10 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 65%.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 19°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 21°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori sotto il 10%. I venti si presenteranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima piacevole. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a scendere leggermente.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo, con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mantenendo comunque un clima mite. Non si prevedono precipitazioni, e i venti continueranno a soffiare debolmente.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 69%, mentre i venti si faranno più leggeri, mantenendo una direzione variabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siracusa nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di cieli sereni. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni nella copertura nuvolosa, senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma per il momento, la situazione appare favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° Assenti 5.5 NO max 4.9 Maestrale 70 % 1022 hPa 3 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 6.2 ONO max 5.6 Maestrale 69 % 1022 hPa 6 cielo sereno +19° perc. +18.7° Assenti 6 NNO max 6.2 Maestrale 67 % 1022 hPa 9 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 3.3 N max 4.1 Tramontana 60 % 1023 hPa 12 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 9.4 ESE max 7.4 Scirocco 65 % 1021 hPa 15 nubi sparse +21° perc. +20.9° Assenti 7.1 SSE max 7.4 Scirocco 65 % 1021 hPa 18 nubi sparse +20.5° perc. +20.4° Assenti 6.3 SSO max 6.9 Libeccio 68 % 1021 hPa 21 nubi sparse +20.1° perc. +20° Assenti 3.6 OSO max 3.4 Libeccio 69 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 17:00

