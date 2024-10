Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da un inizio con piogge leggere durante la notte, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 22,7°C e i 26,3°C. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero portare a un cielo più coperto nella sera. Le raffiche di vento saranno moderate, con velocità che raggiungeranno i 41,4 km/h.

Durante la notte, Siracusa sperimenterà piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 76%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 14,1 km/h da sud-ovest. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di circa 0,24 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 25°C entro le 08:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, intorno all’1%, e l’umidità si manterrà attorno al 76%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà nuovamente. Le nubi sparse inizieranno a coprire il cielo, con una temperatura massima che si stabilirà attorno ai 26,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 82% entro le 17:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 41 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 25°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 20 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 34,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siracusa nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di piogge leggere nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni atmosferiche potrebbero variare. La giornata di Giovedì 3 Ottobre si presenterà quindi come un mix di sole e nuvole, con temperature gradevoli e venti moderati.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +22.8° perc. +23.2° prob. 12 % 12.7 SO max 17.9 Libeccio 82 % 1010 hPa 5 poche nuvole +22.8° perc. +23.4° Assenti 12.5 SO max 19.9 Libeccio 83 % 1010 hPa 8 cielo sereno +25° perc. +25.5° prob. 16 % 17.3 SSO max 24.7 Libeccio 77 % 1010 hPa 11 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° prob. 13 % 29.1 S max 36.9 Ostro 76 % 1009 hPa 14 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 4 % 30.1 S max 40.2 Ostro 75 % 1007 hPa 17 nubi sparse +25.1° perc. +25.8° prob. 4 % 26.1 SSO max 40.8 Libeccio 81 % 1007 hPa 20 cielo coperto +25° perc. +25.8° prob. 1 % 20.2 SSO max 30.6 Libeccio 83 % 1008 hPa 23 pioggia leggera +24.7° perc. +25.4° 0.13 mm 16.9 SSO max 21.5 Libeccio 86 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.