Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 24 Ottobre a Siracusa indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 21°C durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99% nel pomeriggio, mentre la velocità del vento varierà tra i 5 e i 10 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nella notte, le condizioni saranno favorevoli per un cielo sereno o con poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, a causa di un’umidità che si manterrà attorno all’80%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 21°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 75% entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento continuerà a mantenersi leggera, con intensità che non supererà i 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con una temperatura massima che si stabilizzerà attorno ai 21,7°C. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque alta, attorno al 75%. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 2%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che scenderà a circa 20°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 96%. La velocità del vento sarà leggera, rendendo la serata piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Siracusa nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono cambiamenti significativi, con la possibilità di qualche schiarita nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno momenti di bel tempo nel breve termine.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.1° perc. +20.3° Assenti 4 NO max 4.1 Maestrale 80 % 1026 hPa 5 poche nuvole +20° perc. +20.1° Assenti 3.6 NO max 4 Maestrale 79 % 1026 hPa 8 nubi sparse +21.1° perc. +21.2° Assenti 4.1 NNE max 4.5 Grecale 76 % 1027 hPa 11 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° Assenti 8.9 E max 6.7 Levante 77 % 1027 hPa 14 cielo coperto +21.7° perc. +21.9° prob. 1 % 10.5 ESE max 9.6 Scirocco 76 % 1026 hPa 17 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° prob. 2 % 7.8 SSE max 8.7 Scirocco 73 % 1026 hPa 20 cielo coperto +21° perc. +21° Assenti 5.8 SSO max 6.3 Libeccio 72 % 1026 hPa 23 nubi sparse +20.5° perc. +20.5° Assenti 5.8 SO max 5.9 Libeccio 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 17:07

