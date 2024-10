Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi sabato 26 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo variabile con poche nuvole, mentre dalla mattina in poi, la copertura nuvolosa aumenterà fino a diventare completamente coperta. Le temperature oscilleranno tra i 19,2°C e i 21,7°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est.

Nella notte, a partire dalle ore 03:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 19,9°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 100% già dalle prime ore del mattino. Alle 06:00, la temperatura scenderà leggermente a 19,2°C, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 10,8 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra 19,2°C e 21,7°C. Alle 09:00, la temperatura raggiungerà i 21,1°C, mantenendo un’umidità attorno al 62%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con raffiche che non supereranno i 18 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 19,3°C alle 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, senza precipitazioni previste. L’umidità si manterrà attorno al 70%, creando una sensazione di fresco.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18,6°C. La brezza vivace proveniente da Sud-Sud Est accompagnerà la serata, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 12,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria indicano una giornata di Sabato 26 Ottobre caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile leggero abbassamento delle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo fine settimana un’ottima occasione per godere delle bellezze della città, anche se sarà opportuno tenere in considerazione l’umidità e la copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +19.6° perc. +19.7° Assenti 9.9 SSE max 14.8 Scirocco 77 % 1023 hPa 7 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° Assenti 12.2 SSE max 18 Scirocco 69 % 1024 hPa 10 cielo coperto +21.5° perc. +21.3° Assenti 13.2 SSE max 16.2 Scirocco 61 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21.2° perc. +21° Assenti 15.3 S max 18.4 Ostro 62 % 1022 hPa 16 cielo coperto +19.7° perc. +19.5° Assenti 13.2 SSE max 17.5 Scirocco 69 % 1022 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 12.9 SSE max 18.4 Scirocco 70 % 1023 hPa 22 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° Assenti 13.1 SSE max 19.7 Scirocco 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 17:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.