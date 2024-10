Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi lunedì 7 ottobre

StrettoWeb

Lunedì 7 Ottobre a Reggio Calabria si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,3°C e i 23,2°C durante la mattina e il pomeriggio. La presenza di una leggera brezza accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varieranno tra i 4,8 km/h e i 10,4 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,3°C e un’umidità che si manterrà attorno al 71%. Le condizioni di calma del vento, con direzione prevalentemente da Nord, garantiranno un inizio di giornata tranquillo.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 20,4°C alle 07:00 e i 22°C alle 08:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 56% entro le 12:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 23,2°C alle 10:00 e si manterranno sopra i 22°C fino alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo qualche nuvola sparsa, e le condizioni di asciutto continueranno a prevalere. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica cambierà. Si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà progressivamente più coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,3°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 73% entro la notte. Le brezze continueranno a mantenere una certa freschezza, ma non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Martedì e mercoledì si preannunciano simili, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 23°C, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’aumento dell’umidità e alla possibile formazione di nuvole nel corso della sera.

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +18.3° perc. +18.1° Assenti 9.5 N max 12.7 Tramontana 72 % 1016 hPa 7 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° Assenti 6 N max 8.3 Tramontana 63 % 1017 hPa 10 cielo sereno +23.2° perc. +22.9° Assenti 1.3 SO max 7.4 Libeccio 53 % 1018 hPa 13 cielo sereno +22.9° perc. +22.8° Assenti 5.5 SSE max 7 Scirocco 57 % 1018 hPa 16 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° Assenti 7 SSE max 9.6 Scirocco 63 % 1018 hPa 19 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 6.9 SE max 9.5 Scirocco 68 % 1019 hPa 22 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 9.7 SSE max 13.3 Scirocco 71 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:25

