Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per oggi lunedì 14 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria di Lunedì 14 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,9°C e i 24,1°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 20,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60-70%, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,9°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 19,8°C, grazie a una brezza vivace proveniente da nord. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma il cielo rimarrà perlopiù sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 24,1°C intorno alle 10:00. La temperatura percepita sarà simile, e il vento si presenterà leggero, con velocità che varieranno tra i 3,9 km/h e i 9,1 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 51%.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, con temperature che inizieranno a calare leggermente, raggiungendo un massimo di 23,7°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che si manterranno sotto i 10 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 53-56%, garantendo un clima piacevole.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, ma le temperature si manterranno stabili intorno ai 20,1°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria indicano una giornata di Lunedì 14 Ottobre all’insegna della stabilità climatica, con temperature gradevoli e condizioni di cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° Assenti 14.2 N max 20.1 Tramontana 71 % 1019 hPa 7 nubi sparse +21.4° perc. +21.1° Assenti 9.1 N max 12.7 Tramontana 57 % 1021 hPa 10 nubi sparse +24.1° perc. +23.9° Assenti 3.9 NNE max 9.3 Grecale 51 % 1020 hPa 13 cielo sereno +23.7° perc. +23.5° Assenti 0.5 OSO max 9.4 Libeccio 53 % 1019 hPa 16 cielo sereno +21.7° perc. +21.5° Assenti 3.9 N max 7.1 Tramontana 62 % 1019 hPa 19 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 6.7 NNE max 9.9 Grecale 63 % 1020 hPa 22 nubi sparse +20.2° perc. +19.8° Assenti 7.4 N max 9.8 Tramontana 62 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.