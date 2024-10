Previsioni Meteo Reggio Calabria: il bollettino per oggi giovedì 24 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le nubi sparse si trasformeranno in un cielo completamente coperto, mentre le temperature si attesteranno intorno ai 20°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud-sud est.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà fino a 22,5°C intorno alle 10:00. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria gradevole nonostante la copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo un massimo di 22,1°C alle 13:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere predominante, con una probabilità di pioggia molto bassa, inferiore al 12%. L’intensità del vento rimarrà costante, mantenendo la brezza leggera.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto, con umidità che si attesterà attorno all’85%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a soffiare leggermente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature miti e cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi gli abitanti potranno godere di un clima temperato, ideale per attività all’aperto, anche se con la necessità di un abbigliamento adeguato per le serate più fresche.

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +20.1° perc. +20.4° Assenti 6.8 SSE max 10.1 Scirocco 85 % 1027 hPa 7 cielo coperto +20.7° perc. +21° Assenti 7.1 SSE max 9.5 Scirocco 82 % 1028 hPa 10 cielo coperto +22.5° perc. +22.8° Assenti 8.1 S max 9.4 Ostro 76 % 1028 hPa 13 cielo coperto +22.1° perc. +22.4° prob. 12 % 6.8 S max 8.8 Ostro 78 % 1026 hPa 16 cielo coperto +20.8° perc. +21.1° prob. 4 % 6.4 S max 8.1 Ostro 83 % 1026 hPa 19 cielo coperto +20° perc. +20.3° Assenti 5 S max 6.3 Ostro 85 % 1026 hPa 22 cielo coperto +19.7° perc. +19.9° Assenti 3.1 SSE max 4.4 Scirocco 84 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 17:02

