Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Ragusa per Domenica 20 Ottobre si presenteranno con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori moderati, oscillando tra +13,0°C e +19,2°C durante la giornata. La presenza di umidità elevata, che raggiungerà il 92% nella notte, potrebbe rendere l’aria un po’ pesante, mentre il vento, prevalentemente da sud, si presenterà con intensità leggera. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni assente, il che suggerisce una giornata asciutta.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +13,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 52%, con una leggera brezza proveniente da sud. La probabilità di pioggia sarà alta, ma non si prevedono precipitazioni. Con l’avanzare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a una mattina di sole e temperature in lieve aumento.

Durante la mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, con temperature che raggiungeranno i +19,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, ma rimarrà sotto il 100%, garantendo comunque momenti di sole. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 12,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di +18,9°C. Il vento continuerà a soffiare da sud, mantenendo una leggera intensità. Non si prevedono precipitazioni, ma l’aria potrebbe risultare umida e fresca.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +14,9°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura che varierà dal 37% al 79%. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’86%, e il vento si presenterà con intensità leggera. La probabilità di pioggia rimarrà assente, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi, con un aumento della stabilità atmosferica e temperature più elevate. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le serate fresche offriranno un piacevole sollievo dopo le calde giornate estive.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.4° perc. +13.1° prob. 13 % 1.5 O max 2.9 Ponente 91 % 1015 hPa 5 cielo sereno +13° perc. +12.7° prob. 4 % 2 N max 2.8 Tramontana 89 % 1016 hPa 8 nubi sparse +16.5° perc. +16.1° Assenti 3.5 SO max 5.5 Libeccio 73 % 1018 hPa 11 nubi sparse +19.2° perc. +18.7° Assenti 11.4 SSO max 12.5 Libeccio 61 % 1018 hPa 14 cielo coperto +18.9° perc. +18.5° Assenti 11.8 S max 10.7 Ostro 62 % 1018 hPa 17 nubi sparse +15.8° perc. +15.5° Assenti 7 SE max 8.2 Scirocco 82 % 1020 hPa 20 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° Assenti 7.1 ENE max 7.7 Grecale 86 % 1022 hPa 23 nubi sparse +14.7° perc. +14.4° Assenti 9 ENE max 10 Grecale 84 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.