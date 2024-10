Previsioni Meteo Ragusa: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Ragusa di Sabato 19 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma il vento fresco e le precipitazioni potrebbero rendere la sensazione di freddo più intensa.

Nella notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 19,3 km/h da Sud Est, con raffiche che potranno superare i 35 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escluderanno brevi piogge.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Si prevede un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che continuerà a cadere, portando la temperatura a circa 18°C. La velocità del vento rimarrà elevata, oscillando tra i 30 e i 34 km/h, rendendo l’aria fresca e umida. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una percentuale che si attesterà attorno al 99%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo si stabilizzerà leggermente, ma le nuvole continueranno a dominare il cielo. Le temperature scenderanno a circa 17°C, mentre le piogge diventeranno più sporadiche. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque attorno ai 17 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà alta, con la possibilità di brevi rovesci.

Con l’arrivo della sera, le precipitazioni riprenderanno vigore, con piogge moderate che si intensificheranno. La temperatura scenderà ulteriormente, raggiungendo i 15°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 20 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con umidità che si attesterà attorno al 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con un possibile miglioramento a partire da Domenica. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo, poiché la pioggia potrebbe continuare a manifestarsi anche nei giorni successivi. Si raccomanda di tenere a mente le previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17° perc. +17.2° prob. 27 % 22.8 SE max 40.1 Scirocco 93 % 1014 hPa 5 pioggia leggera +17.6° perc. +17.8° 0.51 mm 30.8 SSE max 46 Scirocco 91 % 1013 hPa 8 pioggia moderata +18.1° perc. +18.2° 1.16 mm 30.6 SSE max 47.2 Scirocco 86 % 1013 hPa 11 pioggia moderata +19.9° perc. +20° 1.71 mm 34.4 SSE max 43.1 Scirocco 78 % 1012 hPa 14 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° prob. 67 % 17.3 SO max 24.6 Libeccio 79 % 1011 hPa 17 cielo coperto +16.3° perc. +16.3° prob. 71 % 11.7 NO max 16.9 Maestrale 87 % 1011 hPa 20 pioggia moderata +15.5° perc. +15.5° 1.33 mm 20.7 OSO max 31 Libeccio 90 % 1011 hPa 23 pioggia moderata +15.6° perc. +15.5° 1.79 mm 12.8 O max 19.8 Ponente 89 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:15

