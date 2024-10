Previsioni Meteo Ragusa: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

StrettoWeb

Mercoledì 23 Ottobre a Ragusa si presenterà con un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, seguito da un pomeriggio con possibili piogge leggere. Le previsioni meteo indicano temperature che oscilleranno tra i 15,8°C e i 22,1°C, con un aumento dell’umidità nel corso della giornata. La presenza di nuvole sparse e la possibilità di brevi rovesci renderanno il tempo piuttosto dinamico.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,8°C. La velocità del vento sarà di circa 8,9 km/h proveniente da Est, con un’umidità elevata al 92%. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 94% alle 03:00.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento temporaneo, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a 22,1°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da Sud. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 56% alle 12:00.

Nel pomeriggio, il tempo cambierà nuovamente, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 16:00. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 17°C alle 18:00. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,89 mm. L’umidità aumenterà, portandosi all’88%.

La sera si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. Le condizioni di pioggia si attenueranno, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà bassa. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più miti. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero nuovamente superare i 20°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° Assenti 3 ENE max 4.1 Grecale 90 % 1027 hPa 5 nubi sparse +15.4° perc. +15.4° Assenti 6.7 NE max 6.9 Grecale 89 % 1027 hPa 8 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 1.9 ENE max 3.7 Grecale 67 % 1028 hPa 11 poche nuvole +21.7° perc. +21.4° Assenti 3.3 SSO max 5.1 Libeccio 57 % 1027 hPa 14 cielo sereno +21.6° perc. +21.4° prob. 3 % 7.1 SSE max 8.6 Scirocco 60 % 1026 hPa 17 pioggia leggera +17.4° perc. +17.5° 0.82 mm 2.4 ESE max 5.5 Scirocco 86 % 1026 hPa 20 poche nuvole +16.6° perc. +16.6° prob. 4 % 3.9 NNE max 5.4 Grecale 90 % 1027 hPa 23 poche nuvole +16.2° perc. +16.2° Assenti 5.9 NE max 6.1 Grecale 88 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:10

