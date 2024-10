Previsioni Meteo Ragusa: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Ragusa per Giovedì 3 Ottobre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nuvole e piogge leggere in serata. Le previsioni del tempo indicano un clima variabile, con temperature che si attesteranno tra i 18°C e i 26°C e una moderata intensità del vento.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 18,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 54%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 37%, ma non si prevedono piogge significative.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si manterrà sereno, con temperature che saliranno fino a 21,6°C alle 07:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,3 km/h, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 12%. Durante le ore centrali della giornata, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un picco di 26,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con solo poche nuvole nel cielo.

Nel pomeriggio, il clima cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa del 100% e temperature in calo fino a 24,2°C alle 15:00. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 37,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative fino a quel momento, ma l’umidità aumenterà, arrivando all’80%.

La sera porterà con sé piogge leggere, con la prima pioggia prevista intorno alle 21:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, e la probabilità di pioggia aumenterà fino al 40%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, con valori intorno all’87%. Le piogge saranno leggere, con accumuli di circa 0,7 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Ragusa nei prossimi giorni indicano un clima variabile. Dopo una giornata di Giovedì con piogge leggere, si prevede un miglioramento per Venerdì, con cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, il fine settimana potrebbe portare nuovamente condizioni instabili, rendendo necessario monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +18.1° perc. +18.4° prob. 11 % 3.4 SO max 4.5 Libeccio 91 % 1011 hPa 5 cielo sereno +17.9° perc. +18.1° Assenti 5.5 S max 6.3 Ostro 91 % 1010 hPa 8 cielo sereno +23.2° perc. +23.4° prob. 17 % 15.7 S max 24 Ostro 67 % 1011 hPa 11 cielo sereno +25.9° perc. +26° prob. 13 % 23 S max 33.2 Ostro 56 % 1010 hPa 14 cielo coperto +24.9° perc. +25° Assenti 24.9 S max 38.7 Ostro 59 % 1008 hPa 17 cielo coperto +21.9° perc. +22.2° Assenti 12.6 S max 30.9 Ostro 80 % 1008 hPa 20 cielo coperto +21° perc. +21.5° prob. 22 % 6 S max 8.5 Ostro 89 % 1009 hPa 23 pioggia leggera +21.1° perc. +21.5° 0.33 mm 4.5 SE max 6 Scirocco 84 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.