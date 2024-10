Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Palermo di Mercoledì 30 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà con poche nuvole. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. La sera sarà caratterizzata da un cielo coperto, con temperature che tenderanno a scendere leggermente.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Palermo avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa +18,8°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 28%, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. Le temperature percepite si manterranno simili a quelle reali, con un’umidità che si aggirerà intorno al 71%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, e le temperature saliranno fino a raggiungere i +23°C intorno alle ore 11:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, attorno al 19%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo un’intensità di brezza leggera. L’umidità si stabilizzerà attorno al 53%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che passerà a nubi sparse e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +21°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 60% e il vento continuerà a mantenere un’intensità leggera, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai +19°C, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 97%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67%, e il vento si farà più debole, con intensità che scenderà a 2,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo nei prossimi giorni evidenziano un trend di temperature miti, con un aumento della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore incremento delle nubi, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle temperature autunnali, anche se sarà opportuno tenere a mente che le condizioni potrebbero variare, portando a cieli più nuvolosi e temperature in leggera discesa.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 6.6 ESE max 7.6 Scirocco 71 % 1023 hPa 3 poche nuvole +18.5° perc. +18.1° Assenti 3.7 SSE max 4.1 Scirocco 65 % 1023 hPa 6 nubi sparse +18.4° perc. +18° Assenti 4.9 ESE max 5.8 Scirocco 66 % 1023 hPa 9 poche nuvole +21.9° perc. +21.6° Assenti 4.5 E max 5.6 Levante 56 % 1023 hPa 12 poche nuvole +23.1° perc. +22.9° Assenti 8.4 NE max 7.8 Grecale 54 % 1022 hPa 15 nubi sparse +21.9° perc. +21.7° Assenti 8.6 ENE max 9.5 Grecale 61 % 1022 hPa 18 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° Assenti 7.8 ESE max 8.1 Scirocco 71 % 1022 hPa 21 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 5.8 ESE max 6.6 Scirocco 67 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 17:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.