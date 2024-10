Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

StrettoWeb

Martedì 15 Ottobre a Palermo si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si manterranno su valori superiori ai 22°C durante gran parte della giornata. La presenza di venti leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est, contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, con un’umidità che si attesterà attorno al 60%.

Durante la notte, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 22°C. La brezza leggera, con velocità di circa 8,5 km/h, garantirà un clima confortevole. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno a 1019 hPa, segno di un buon stato di salute dell’atmosfera.

Nella mattina, il cielo sarà sereno, favorendo un rapido aumento delle temperature. Si prevede che alle 11:00 si raggiungano i 27,2°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. Le condizioni di bel tempo continueranno fino a metà pomeriggio, quando le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi attorno ai 25°C alle 15:00.

Il pomeriggio si presenterà con cieli sereni e temperature che si manterranno tra i 24°C e i 27°C. I venti leggeri continueranno a soffiare, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. Tuttavia, a partire dal tardo pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che inizieranno a comparire nel cielo.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un incremento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 85% di nuvolosità. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 23°C, mentre l’umidità aumenterà, portandosi attorno al 60%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’atmosfera leggermente più pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palermo indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità e una possibile instabilità atmosferica nei giorni successivi, che potrebbe portare a qualche pioggia sporadica. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 4.8 ESE max 6.1 Scirocco 51 % 1018 hPa 5 cielo sereno +21.5° perc. +21.1° Assenti 7.3 E max 7.5 Levante 54 % 1019 hPa 8 cielo sereno +24.8° perc. +24.6° Assenti 7 E max 7.5 Levante 46 % 1019 hPa 11 cielo sereno +27.2° perc. +27.2° Assenti 7.6 ENE max 8.5 Grecale 44 % 1019 hPa 14 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 8.6 ENE max 10 Grecale 50 % 1018 hPa 17 cielo sereno +23.4° perc. +23.3° Assenti 9.1 ESE max 9.8 Scirocco 60 % 1019 hPa 20 cielo coperto +23.1° perc. +23° Assenti 9 SE max 9.9 Scirocco 59 % 1019 hPa 23 nubi sparse +22.6° perc. +22.6° Assenti 5.7 SE max 7.3 Scirocco 63 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.