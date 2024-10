Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Palermo di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a mantenere un clima piacevole, con un’umidità che si aggirerà attorno al 60%.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 25°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo qualche nuvola sparsa che non influenzerà le condizioni di bel tempo. La velocità del vento si manterrà intorno ai 9 km/h, garantendo una sensazione di freschezza senza risultare fastidiosa.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno fino all’81% del cielo. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 24°C. Tuttavia, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità rimarrà su livelli moderati, attorno al 50%. Il vento continuerà a soffiare da nord-est, mantenendo una brezza leggera.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con il cielo che si schiarirà nuovamente. Le temperature si stabilizzeranno sui 21°C, rendendo la serata particolarmente gradevole. L’umidità rimarrà costante, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e un cielo prevalentemente sereno. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con picchi che potrebbero superare i 26°C. Gli amanti del bel tempo troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni meteorologiche favorevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 5.5 E max 6.3 Levante 61 % 1019 hPa 5 cielo sereno +19.9° perc. +19.5° Assenti 6.4 ESE max 7.2 Scirocco 59 % 1019 hPa 8 cielo sereno +23.4° perc. +23° Assenti 9.2 E max 9.7 Levante 47 % 1020 hPa 11 cielo sereno +25.8° perc. +25.6° Assenti 9.3 ENE max 10.3 Grecale 43 % 1019 hPa 14 nubi sparse +25.5° perc. +25.3° Assenti 9 NE max 11.7 Grecale 47 % 1018 hPa 17 nubi sparse +22.3° perc. +22.1° Assenti 9.3 ESE max 10 Scirocco 59 % 1019 hPa 20 cielo sereno +21.7° perc. +21.5° Assenti 9.8 E max 10.1 Levante 59 % 1019 hPa 23 cielo sereno +21.7° perc. +21.4° Assenti 8.5 SE max 9.2 Scirocco 54 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.