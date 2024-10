Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 27 Ottobre a Palermo si presenteranno caratterizzate da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,2°C. La mattina porterà un miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 23,5°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo una temperatura stabile attorno ai 20°C.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Palermo registrerà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà intorno ai 19,2°C, con una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 72%, e non si prevedono precipitazioni. Le condizioni rimarranno simili fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura scenderà leggermente, ma il cielo continuerà a essere coperto.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a poche nuvole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 23,1°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole. L’umidità, pur rimanendo elevata, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura massima che toccherà i 23,5°C. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, grazie anche alla bassa probabilità di pioggia. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una diminuzione della temperatura.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 72%, e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma l’atmosfera sarà più chiusa rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile ritorno di condizioni più instabili. Lunedì e martedì potrebbero presentare un aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature, mentre mercoledì si prevede un miglioramento con schiarite e temperature più miti. Gli amanti del sole potranno approfittare della giornata di Domenica, mentre è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per i giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +18.6° perc. +18.5° Assenti 6.7 S max 8.2 Ostro 74 % 1021 hPa 5 nubi sparse +18.1° perc. +18° Assenti 7.8 SSE max 9.1 Scirocco 76 % 1021 hPa 8 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° Assenti 7 SSE max 8.5 Scirocco 63 % 1023 hPa 11 poche nuvole +23.1° perc. +22.8° Assenti 5.2 ENE max 6.7 Grecale 53 % 1022 hPa 14 cielo sereno +23.1° perc. +23° Assenti 10.8 NE max 10.7 Grecale 58 % 1022 hPa 17 nubi sparse +20.1° perc. +20.1° Assenti 9.4 ESE max 10 Scirocco 73 % 1023 hPa 20 cielo coperto +20° perc. +19.9° Assenti 8.4 SE max 9.8 Scirocco 72 % 1024 hPa 23 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 3.5 SSE max 4.1 Scirocco 71 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.