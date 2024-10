Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Palermo per Mercoledì 23 Ottobre si presenteranno variabili, con un alternarsi di nuvole e piogge leggere. La giornata inizierà con temperature miti e una leggera brezza, mentre nel pomeriggio si prevede un aumento della copertura nuvolosa e precipitazioni. Le previsioni del tempo indicano un calo delle temperature verso sera, mantenendo comunque un clima relativamente gradevole.

Durante la notte, Palermo avrà un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa del 96% e una temperatura di circa 20,9°C. La temperatura percepita sarà leggermente superiore, attorno ai 21,2°C. La velocità del vento sarà di 4 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con umidità al 81%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, passando a nubi sparse.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che varieranno tra 20,4°C e 24,4°C. La temperatura percepita sarà simile, con valori che toccheranno i 24,5°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 6 km/h, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 63% entro mezzogiorno.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 14:00. Le temperature caleranno leggermente, oscillando tra 23,2°C e 24,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli di circa 0,31 mm di pioggia. L’umidità salirà nuovamente, toccando il 77%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a mostrare nuvole sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. Le piogge si attenueranno, ma non mancheranno brevi rovesci. La velocità del vento si manterrà intorno ai 6 km/h, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palermo indicano un miglioramento delle condizioni, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero superare i 25°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +20.6° perc. +20.8° prob. 6 % 6.1 SO max 5.9 Libeccio 82 % 1026 hPa 5 nubi sparse +20.2° perc. +20.4° prob. 23 % 6.7 SO max 7.5 Libeccio 83 % 1027 hPa 8 nubi sparse +22.4° perc. +22.6° prob. 19 % 0.4 NO max 3.5 Maestrale 71 % 1028 hPa 11 nubi sparse +24.1° perc. +24.3° prob. 4 % 5.7 NE max 5.1 Grecale 64 % 1027 hPa 14 pioggia leggera +23.9° perc. +24.1° 0.11 mm 6.9 ENE max 7.9 Grecale 68 % 1026 hPa 17 nubi sparse +21.8° perc. +22.1° prob. 32 % 4.1 E max 6.2 Levante 81 % 1026 hPa 20 nubi sparse +21.2° perc. +21.5° prob. 8 % 6.9 ESE max 7.4 Scirocco 82 % 1027 hPa 23 nubi sparse +20.9° perc. +21.1° prob. 1 % 4.7 SSE max 5.8 Scirocco 81 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:14

