Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

Nella giornata di Giovedì 3 Ottobre, Palermo si troverà ad affrontare un meteo variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della mattinata, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le previsioni del tempo indicano un calo delle temperature e un incremento dell’umidità, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 22,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 27%, con una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1010 hPa.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno fino alle 08:00, quando si registreranno nubi sparse e temperature in aumento fino a 26°C. La copertura nuvolosa salirà al 28%, con una leggera probabilità di pioggia. A partire dalle 09:00, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 52%. Le temperature continueranno a salire, toccando i 27,3°C.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 27°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e non si escludono ulteriori piogge leggere, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,14 mm. La velocità del vento varierà tra i 10 e i 14 km/h, proveniente prevalentemente da ovest-sudovest.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 24°C. Il cielo rimarrà coperto e le piogge continueranno, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,38 mm. L’umidità aumenterà, toccando il 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1008 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo indicano un inizio di giornata piacevole, ma con un rapido cambiamento verso condizioni più umide e piovose nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate, rendendo il clima più gradevole per gli abitanti e i visitatori della città.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +22.2° perc. +22.5° Assenti 8.4 S max 9.4 Ostro 79 % 1009 hPa 5 cielo sereno +22.1° perc. +22.4° Assenti 8.2 SSE max 10.3 Scirocco 77 % 1008 hPa 8 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 6 % 9.2 SSE max 14.8 Scirocco 60 % 1008 hPa 11 nubi sparse +28.1° perc. +29° Assenti 10.9 SE max 24.6 Scirocco 55 % 1007 hPa 14 cielo coperto +28.3° perc. +29.5° prob. 1 % 12.2 SSO max 27.5 Libeccio 57 % 1005 hPa 17 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.14 mm 12.7 OSO max 21.1 Libeccio 70 % 1006 hPa 20 cielo coperto +24.5° perc. +25° prob. 78 % 14.7 OSO max 20.1 Libeccio 78 % 1008 hPa 23 cielo coperto +24.4° perc. +24.7° prob. 48 % 14.3 OSO max 19.8 Libeccio 70 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:42

