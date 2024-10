Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Palermo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà attorno ai 23,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà intorno al 66%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest, con velocità che varieranno tra i 2,4 km/h e i 2,7 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 27,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 73%, mentre l’umidità scenderà al 48%. I venti si presenteranno moderati, con velocità che potranno arrivare fino a 6,5 km/h. Le condizioni di precipitazioni rimarranno assenti, garantendo una mattinata asciutta e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 24°C alle 18:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 90%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con direzione variabile, e l’umidità si manterrà attorno al 65%. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni, permettendo di godere di un pomeriggio tranquillo.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 22,9°C. I venti rimarranno leggeri, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 66%. Le condizioni di meteo non subiranno variazioni significative, mantenendo un clima mite e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni non evidenzieranno cambiamenti drastici. Si prevede che le temperature rimarranno stabili, con un clima prevalentemente nuvoloso e senza precipitazioni significative. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nubi potrebbero continuare a dominare il cielo anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +23.2° perc. +23.3° Assenti 3.7 OSO max 5.1 Libeccio 65 % 1019 hPa 5 nubi sparse +22.4° perc. +22.3° Assenti 4.8 SSE max 5.3 Scirocco 64 % 1019 hPa 8 nubi sparse +25.4° perc. +25.4° Assenti 5.8 SSE max 8.2 Scirocco 53 % 1019 hPa 11 nubi sparse +27° perc. +27.3° Assenti 2.2 SE max 9.9 Scirocco 48 % 1019 hPa 14 nubi sparse +27° perc. +27.5° Assenti 6.3 NE max 11.9 Grecale 51 % 1018 hPa 17 nubi sparse +24.3° perc. +24.4° Assenti 3.2 E max 5.9 Levante 64 % 1018 hPa 20 cielo coperto +23.3° perc. +23.4° Assenti 5.7 S max 6.2 Ostro 66 % 1019 hPa 23 cielo coperto +22.9° perc. +23° Assenti 6 SSO max 9.1 Libeccio 65 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.