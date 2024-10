Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per oggi sabato 26 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,8°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà variabile, ma si prevede che il cielo diventi completamente coperto durante la mattina. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da Sud e Sud-Est, con raffiche che potranno raggiungere i 27,9 km/h.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si aggireranno attorno ai 21°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 60%, e non si prevedono precipitazioni. Il vento continuerà a soffiare moderato, contribuendo a mantenere una sensazione di freschezza nonostante le temperature relativamente elevate.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con il cielo ancora coperto. Le temperature si abbasseranno leggermente, toccando i 20,5°C verso le 15:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 65%, mentre il vento manterrà la sua intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,5 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 18,8°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità continuerà a mantenersi alta, superando il 70%. I venti, pur mantenendo una certa vivacità, non porteranno a condizioni di maltempo, con precipitazioni assenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che, a partire da Domenica, ci possa essere un lieve miglioramento, con una possibile diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, per il momento, gli abitanti di Messina dovranno prepararsi a una giornata di Sabato caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° Assenti 12.9 SSE max 20.3 Scirocco 77 % 1022 hPa 7 nubi sparse +19.9° perc. +19.8° Assenti 16 S max 24.7 Ostro 70 % 1023 hPa 10 cielo coperto +21.7° perc. +21.4° Assenti 16.9 S max 21.5 Ostro 58 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21.3° perc. +21° Assenti 18.6 S max 25.1 Ostro 60 % 1022 hPa 16 cielo coperto +19.8° perc. +19.5° Assenti 16.9 S max 25.5 Ostro 67 % 1022 hPa 19 cielo coperto +19° perc. +18.7° Assenti 16.3 SSE max 26.6 Scirocco 69 % 1022 hPa 22 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° Assenti 16.8 SSE max 27.9 Scirocco 71 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 17:00

