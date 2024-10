Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per oggi mercoledì 9 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina indicano un Mercoledì 9 Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutta la giornata. La copertura nuvolosa sarà variabile, con momenti di cielo coperto soprattutto nelle ore serali. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai 21°C durante la notte e si alzeranno fino a raggiungere i 24°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Nella notte, tra le 03:00 e le 05:00, Messina presenterà un cielo con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, e il vento si manterrà leggero, proveniente principalmente da direzioni meridionali.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si passerà a un cielo coperto intorno alle 07:00. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 23,5°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa sarà intensa, con valori che toccheranno il 99%. La ventilazione rimarrà debole, con velocità attorno ai 4-5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. L’umidità si manterrà su livelli moderati, tra il 64% e il 69%, mentre il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo punte di 12 km/h.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20,8°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 80%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature miti e una predominanza di nuvolosità. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibilità di schiarite e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Gli amanti del clima temperato troveranno queste condizioni favorevoli, mentre chi spera in giornate più soleggiate dovrà attendere ulteriori aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +20.5° perc. +20.9° Assenti 4.3 SSE max 6.3 Scirocco 87 % 1014 hPa 7 cielo coperto +21.8° perc. +22° Assenti 3.8 SSO max 5.6 Libeccio 77 % 1014 hPa 10 nubi sparse +24° perc. +24.1° Assenti 7 NNO max 10.8 Maestrale 66 % 1015 hPa 13 nubi sparse +24.2° perc. +24.4° Assenti 9.2 N max 11.2 Tramontana 64 % 1013 hPa 16 nubi sparse +22.2° perc. +22.5° Assenti 9.5 NNE max 12.6 Grecale 74 % 1013 hPa 19 cielo coperto +20.9° perc. +21.1° Assenti 5.4 NNE max 8 Grecale 79 % 1013 hPa 22 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° Assenti 5.4 NE max 8.4 Grecale 75 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:22

