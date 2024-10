Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per oggi martedì 8 ottobre

StrettoWeb

Martedì 8 Ottobre a Messina si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata nuvoloso e un progressivo miglioramento nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,8°C durante il giorno. Tuttavia, la presenza di nuvole e venti sostenuti potrebbe influenzare la percezione del caldo, rendendo l’atmosfera più fresca, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, Messina si presenterà con un cielo completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Sud-Sud Est con velocità di circa 16,7 km/h, creando una leggera brezza tesa. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da un cielo coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,1°C alle 07:00 e i 24,8°C entro le 12:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 31,7 km/h. L’umidità comincerà a diminuire, scendendo fino al 57%.

Nel pomeriggio, Messina godrà di un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24,6°C. Le condizioni di bel tempo si manterranno fino alle 17:00, quando si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione della temperatura. Il vento continuerà a soffiare da Sud, mantenendo una brezza vivace.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una previsione di cielo coperto fino a notte fonda. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,4°C alle 21:00, e si prevede anche la possibilità di pioggia leggera verso le 23:00, con accumuli minimi di 0,17 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 84%, e il vento potrà raggiungere velocità di 26,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a temperature più elevate e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni del tempo, in particolare nelle ore serali, quando potrebbero verificarsi piogge sporadiche. Domani e dopodomani si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero superare i 25°C.

V (km/h) Umidità Pressione 4 cielo coperto +20.8° perc. +20.9° Assenti 18.3 SSE max 30.8 Scirocco 74 % 1016 hPa 7 cielo coperto +22.1° perc. +22.2° Assenti 21.6 S max 31.7 Ostro 71 % 1017 hPa 10 nubi sparse +24.6° perc. +24.7° Assenti 24.6 S max 30.9 Ostro 60 % 1017 hPa 13 cielo sereno +24.6° perc. +24.6° Assenti 22 S max 28.4 Ostro 58 % 1016 hPa 16 poche nuvole +22.5° perc. +22.6° Assenti 19 SSE max 26.9 Scirocco 68 % 1015 hPa 19 cielo coperto +21.9° perc. +22° Assenti 21.6 SSE max 34.9 Scirocco 74 % 1013 hPa 22 cielo coperto +22.1° perc. +22.5° prob. 3 % 19.9 S max 28.9 Ostro 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:24

