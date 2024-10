Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si assisterà a un graduale diradamento delle nubi. La temperatura si attesterà intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Nella mattina, le nubi sparse accompagneranno un aumento della temperatura, che raggiungerà i 22,7°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà più sereno, con poche nuvole e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi sui 21,5°C. Tuttavia, nel corso della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo temperature attorno ai 19°C. La velocità del vento si manterrà costante, con intensità da brezza leggera a moderata, e l’umidità si attesterà attorno al 78%.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto al 99%, con una temperatura di 19,2°C e una leggera brezza da sud-sud est. A partire dall’1:00, si passerà a nubi sparse, con una temperatura che scenderà a 19°C. Le condizioni di nuvolosità si manterranno variabili fino alle 12:00, quando si registrerà una copertura nuvolosa del 43% e una temperatura di 22,7°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con poche nuvole e temperature che si manterranno tra i 21,5°C e i 22,6°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 23%. La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature miti e una variabilità della nuvolosità. Sabato e Domenica potrebbero portare ulteriori cambiamenti, ma per ora si prevede un clima prevalentemente nuvoloso, con occasionali schiarite. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi favorevoli le condizioni meteorologiche, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti per le previsioni del tempo nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +18.8° perc. +19° Assenti 6.5 SSE max 7.9 Scirocco 87 % 1024 hPa 5 nubi sparse +18.7° perc. +18.9° Assenti 8.4 SSE max 11.4 Scirocco 86 % 1023 hPa 8 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° Assenti 10.2 S max 13.7 Ostro 74 % 1024 hPa 11 nubi sparse +22.7° perc. +22.9° Assenti 10.2 S max 14.1 Ostro 69 % 1023 hPa 14 poche nuvole +22.3° perc. +22.4° prob. 23 % 10.1 S max 12.2 Ostro 69 % 1022 hPa 17 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° prob. 7 % 11.3 S max 16 Ostro 78 % 1022 hPa 20 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° Assenti 11 SSE max 16.4 Scirocco 78 % 1023 hPa 23 cielo coperto +19° perc. +19° Assenti 11 SSE max 17 Scirocco 79 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 17:03

