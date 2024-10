Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Messina per Mercoledì 23 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente mite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La presenza di nubi sparse accompagnerà la giornata, senza però portare precipitazioni significative, ad eccezione di qualche pioggia leggera prevista nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con brezze leggere che contribuiranno a rendere l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,6°C, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 36% e l’81%. La velocità del vento sarà di circa 6,4 km/h, proveniente da Sud-Sud Est, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 22,9°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere presente, ma con una diminuzione della densità, passando al 30% intorno alle 10:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,5 km/h e i 4,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, garantendo un clima fresco e gradevole.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteo con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22°C. Le precipitazioni, seppur leggere, porteranno una probabilità di pioggia del 46%. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 19%. La velocità del vento sarà di circa 3 km/h, con brezze leggere che accompagneranno il passaggio delle nuvole.

La sera si presenterà più fresca, con temperature che scenderanno fino a 19,8°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 14%, mentre l’umidità aumenterà fino all’88%. Le brezze continueranno a soffiare da Sud-Sud Est, con una velocità del vento di circa 7,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1027 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e condizioni prevalentemente nuvolose, con la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza eventi meteorologici estremi. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze della città, approfittando delle condizioni meteo favorevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° Assenti 7.2 SSE max 9.2 Scirocco 82 % 1026 hPa 5 nubi sparse +19.2° perc. +19.4° Assenti 8.2 S max 11.8 Ostro 85 % 1027 hPa 8 nubi sparse +22.2° perc. +22.3° Assenti 2.5 SSO max 3.6 Libeccio 72 % 1027 hPa 11 nubi sparse +23.1° perc. +23.2° prob. 15 % 4.1 NNO max 4.9 Maestrale 68 % 1027 hPa 14 pioggia leggera +22.5° perc. +22.6° 0.13 mm 1.9 NNE max 4.6 Grecale 71 % 1026 hPa 17 poche nuvole +20.5° perc. +20.8° prob. 42 % 4.6 SE max 5.9 Scirocco 82 % 1027 hPa 20 poche nuvole +19.8° perc. +20.1° Assenti 7.9 SSE max 9.1 Scirocco 88 % 1027 hPa 23 nubi sparse +20° perc. +20.3° Assenti 8.2 SSE max 10.9 Scirocco 87 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:05

