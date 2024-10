Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Mercoledì 16 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo sarà completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C durante le prime ore, per poi salire fino a raggiungere i 25,8°C nel corso della mattina. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,8 km/h nel pomeriggio.

Nella notte, Messina si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 20,2°C. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa. Con l’arrivo dell’alba, il cielo si coprirà completamente, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,6°C alle 07:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino a mezzogiorno, con temperature che toccheranno i 25,8°C.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a scendere leggermente, passando da 25,5°C alle 13:00 a 22,5°C alle 16:00. La velocità del vento aumenterà, con intensità che potrà raggiungere i 23,3 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che varieranno dal 98% al 87%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,6°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 77%. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il panorama meteo della città.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° Assenti 10.1 SSE max 15 Scirocco 76 % 1019 hPa 5 nubi sparse +20° perc. +20.1° Assenti 9.8 SSE max 13.5 Scirocco 77 % 1019 hPa 8 cielo coperto +24° perc. +24.1° Assenti 7.7 S max 10.7 Ostro 63 % 1020 hPa 11 cielo coperto +25.8° perc. +25.9° Assenti 5.9 SSO max 9.2 Libeccio 58 % 1020 hPa 14 cielo coperto +25.1° perc. +25.2° Assenti 10.2 S max 15.5 Ostro 61 % 1019 hPa 17 cielo coperto +21.8° perc. +22° Assenti 14.5 SSE max 23.5 Scirocco 77 % 1019 hPa 20 nubi sparse +21.4° perc. +21.7° Assenti 14.1 SSE max 23.5 Scirocco 78 % 1020 hPa 23 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° Assenti 12.5 S max 19.6 Ostro 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:14

