Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Messina si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà attorno ai 20°C. I venti, provenienti da Sud-Sud Est, si faranno sentire con intensità variabile, raggiungendo anche raffiche di oltre 30 km/h. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’alternarsi di momenti di sole e nuvolosità.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con un cielo coperto, ma già dalle prime ore si noterà una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24°C intorno alle 11:00. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata, mantenendo l’umidità attorno al 65%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno per alcune ore, con temperature che toccheranno un massimo di 24,9°C. Tuttavia, già nel tardo pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con il ritorno di nubi sparse. I venti si manterranno freschi, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori superiori all’80%, e i venti continueranno a soffiare con intensità, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni indicano un’alternanza di sole e nuvole, con temperature che si manterranno su valori miti. Domani, mercoledì, si prevede un ulteriore miglioramento, con un aumento delle ore di sole e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 13.8 SSE max 21.6 Scirocco 72 % 1017 hPa 5 cielo coperto +20.7° perc. +20.7° Assenti 18.4 SSE max 30.9 Scirocco 71 % 1017 hPa 8 nubi sparse +23.4° perc. +23.4° Assenti 21.7 S max 28.6 Ostro 62 % 1017 hPa 11 nubi sparse +24.8° perc. +24.9° Assenti 24.2 S max 29.4 Ostro 58 % 1017 hPa 14 cielo sereno +24.3° perc. +24.4° Assenti 20.2 S max 25.7 Ostro 59 % 1015 hPa 17 nubi sparse +21.8° perc. +21.9° Assenti 21.5 SSE max 31.7 Scirocco 73 % 1015 hPa 20 cielo coperto +22.4° perc. +22.8° Assenti 28.1 SSE max 43.8 Scirocco 79 % 1013 hPa 23 cielo coperto +22.4° perc. +22.9° Assenti 11.6 S max 16.7 Ostro 84 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:25

