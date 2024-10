Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

StrettoWeb

Martedì 29 Ottobre a Messina si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una leggera presenza di nuvolosità. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,4°C. La mattina porterà un aumento graduale delle temperature, raggiungendo i 22,4°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa che varierà dal 28% al 52%. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, mantenendosi comunque sopra i 20°C, mentre la nuvolosità aumenterà ulteriormente. La sera si presenterà con nuvole sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 18°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Messina godrà di un cielo sereno, con una temperatura che si manterrà attorno ai 17,8°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che non supereranno i 8,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 77%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,4°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 28% e il 45%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, con intensità che non supererà i 4,8 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà leggermente. Le temperature scenderanno, con valori che si attesteranno intorno ai 19°C. La nuvolosità aumenterà, raggiungendo un’intensità del 67%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 71%.

La sera porterà un cielo nuvoloso, con temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà significativa, con valori attorno al 60%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Domani e dopodomani si prevede un cielo più sereno e temperature più elevate, rendendo le giornate più gradevoli. È consigliabile, quindi, approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.8° perc. +17.7° Assenti 6.6 SSE max 8.5 Scirocco 77 % 1024 hPa 3 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 3.3 SSE max 5.2 Scirocco 78 % 1023 hPa 6 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 2.1 SSE max 4.2 Scirocco 75 % 1024 hPa 9 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° Assenti 0.6 NNE max 2.2 Grecale 59 % 1024 hPa 12 nubi sparse +22.3° perc. +22.1° Assenti 3.1 N max 4.8 Tramontana 56 % 1023 hPa 15 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° Assenti 4.1 NNE max 5.3 Grecale 64 % 1023 hPa 18 nubi sparse +18.9° perc. +18.7° Assenti 3.2 NNE max 4.9 Grecale 73 % 1024 hPa 21 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° Assenti 2.8 NNE max 4.6 Grecale 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 16:58

