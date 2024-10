Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Messina per Giovedì 10 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la giornata, si registreranno temperature comprese tra 21,4°C e 27,7°C, con una percezione termica leggermente superiore. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nelle ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni orientali e settentrionali, con velocità che varieranno tra 3,6 km/h e 9,1 km/h.

Nel corso della notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di 21,4°C e un’umidità al 70%. Le nubi sparse si faranno più evidenti nelle ore successive, ma senza precipitazioni attese. La brezza leggera accompagnerà la notte, mantenendo un clima gradevole.

Durante la mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 27,5°C entro le ore centrali. L’umidità si manterrà attorno al 46%, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto, sebbene si consiglia di indossare abiti leggeri.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 26,2°C. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 9,4 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno piogge, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 51%.

La sera porterà un leggero cambiamento, con nubi sparse che inizieranno a sostituire il cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,8°C, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 66%. Anche in questo caso, non sono attese precipitazioni, e il vento continuerà a soffiare leggermente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è possibile che nei giorni successivi si verifichino schiarite temporanee. Gli amanti del clima temperato troveranno in queste condizioni un’opportunità per godere di piacevoli passeggiate all’aperto, mentre si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° Assenti 4.5 NE max 7.5 Grecale 68 % 1011 hPa 5 nubi sparse +21.5° perc. +21.3° Assenti 3.2 SE max 6.7 Scirocco 60 % 1010 hPa 8 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 4.9 SSE max 9 Scirocco 43 % 1010 hPa 11 cielo coperto +27.7° perc. +27.9° Assenti 7.5 SSE max 14.4 Scirocco 47 % 1009 hPa 14 cielo coperto +27° perc. +27.3° Assenti 7 SSE max 13.9 Scirocco 48 % 1008 hPa 17 cielo coperto +23.6° perc. +23.7° Assenti 6.6 NNO max 7.2 Maestrale 63 % 1009 hPa 20 nubi sparse +22.9° perc. +23° Assenti 9.1 NO max 13.5 Maestrale 65 % 1010 hPa 23 cielo coperto +22° perc. +22.5° Assenti 8 NNO max 15.8 Maestrale 83 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.