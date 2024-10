Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Messina per Domenica 20 Ottobre si presenteranno con un clima prevalentemente stabile e temperature gradevoli. Durante la giornata, si osserveranno nubi sparse e una leggera brezza, che accompagneranno i residenti e i visitatori della città. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con picchi che raggiungeranno i 22,5°C nel primo pomeriggio. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, il meteo inizierà con un cielo coperto, con una temperatura di circa 17,7°C e una copertura nuvolosa del 100%. La brezza vivace proveniente da Sud-Sud Est porterà una leggera umidità, che si attesterà intorno all’83%. Con il passare delle ore, la nuvolosità si ridurrà, portando a nubi sparse e temperature che scenderanno leggermente.

La mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature che saliranno fino a 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 1% di nuvole. La brezza continuerà a soffiare da Sud, mantenendo l’aria fresca e piacevole. Con il progredire della mattinata, le temperature raggiungeranno i 20°C e oltre, con nubi sparse che inizieranno a comparire.

Nel pomeriggio, il meteo presenterà un aumento della copertura nuvolosa, con un 72% di nuvole attese alle 14:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera brezza che accompagnerà il calore. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 9%. La giornata si concluderà con temperature in calo, ma sempre sopra i 19°C.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si manterranno sui 19°C. La brezza continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 94%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un clima stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli sereni e poche nuvole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione potrebbe evolvere.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.5° perc. +17.5° prob. 2 % 14.9 SSE max 26 Scirocco 84 % 1015 hPa 5 poche nuvole +17.5° perc. +17.4° prob. 2 % 10.8 SSE max 16.3 Scirocco 83 % 1015 hPa 8 poche nuvole +20.3° perc. +20.3° prob. 8 % 10 S max 14.7 Ostro 73 % 1017 hPa 11 nubi sparse +22.1° perc. +22.1° prob. 8 % 8.7 S max 14.3 Ostro 66 % 1018 hPa 14 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° prob. 6 % 11.9 S max 19.3 Ostro 67 % 1018 hPa 17 nubi sparse +19.2° perc. +19.4° prob. 3 % 12.7 SSE max 20.4 Scirocco 83 % 1020 hPa 20 nubi sparse +19.2° perc. +19.4° prob. 2 % 13.2 SSE max 22.8 Scirocco 82 % 1022 hPa 23 nubi sparse +19.3° perc. +19.4° prob. 7 % 10 SSE max 16.1 Scirocco 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.