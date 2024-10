Previsioni Meteo Messina: il bollettino per oggi sabato 5 ottobre

StrettoWeb

Le condizioni meteo di Messina per Sabato 5 Ottobre si preannunciano variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse, con temperature che si manterranno attorno ai 19,2°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 7,7 km/h, proveniente da Nord Ovest, con una leggera intensificazione nelle ore successive.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si registreranno fino alle ore 11:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa sarà significativa, con valori che varieranno dal 7% al 22%. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 20,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 62% e il 70%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo diradamento delle nubi. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,6°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 39%. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, con intensità che potrà raggiungere i 28,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si attesterà intorno al 54%.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% intorno alle 19:00. Le temperature si manterranno stabili, attorno ai 20,1°C, mentre il vento continuerà a soffiare con una certa intensità, fino a 32,1 km/h. Non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 60%.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno gradevoli e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché l’instabilità potrebbe persistere in alcune fasce orarie. Domani e dopodomani, si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero raggiungere i 24°C e una significativa riduzione della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° prob. 22 % 8 NO max 13.3 Maestrale 72 % 1012 hPa 7 pioggia leggera +20.5° perc. +20.4° 0.23 mm 11.4 NO max 14.9 Maestrale 70 % 1013 hPa 10 pioggia leggera +22.3° perc. +22.1° 0.1 mm 18.5 ONO max 22.3 Maestrale 58 % 1014 hPa 13 nubi sparse +21.9° perc. +21.5° Assenti 21.8 NO max 24.9 Maestrale 53 % 1013 hPa 16 nubi sparse +20.9° perc. +20.5° Assenti 20.1 NO max 28.3 Maestrale 56 % 1013 hPa 19 cielo coperto +20.2° perc. +19.8° Assenti 18.4 ONO max 29.1 Maestrale 60 % 1014 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° prob. 9 % 20.6 ONO max 30.2 Maestrale 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.