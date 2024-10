Previsioni Meteo Messina: il bollettino per oggi giovedì 24 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le nubi sparse accompagneranno una temperatura che si attesterà intorno ai 20,5°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 23°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% nelle ore centrali della giornata.

Nel dettaglio, la mattina di Giovedì 24 Ottobre inizierà con un cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 20,1°C alle prime ore del giorno. Man mano che si procederà verso il pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 23,1°C intorno alle 11:00, mantenendosi stabili fino alle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 14%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 20,1°C entro le 17:00. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, mentre l’umidità si attesterà attorno all’84%. Le condizioni di copertura nuvolosa rimarranno elevate, con il 99% di nubi che caratterizzeranno il cielo.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19,3°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Anche in questo frangente, la probabilità di pioggia rimarrà assente, e il vento continuerà a soffiare leggero.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni non evidenzieranno cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. La situazione meteorologica potrebbe rimanere stabile, con possibilità di qualche schiarita nei giorni successivi, ma senza significative variazioni. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in queste giornate un’ottima occasione per godere delle bellezze della città, nonostante la presenza delle nuvole.

V (km/h) Umidità Pressione 4 nubi sparse +20.3° perc. +20.6° Assenti 9.3 S max 13.5 Ostro 85 % 1026 hPa 7 cielo coperto +20.7° perc. +21° Assenti 9.1 S max 12.3 Ostro 82 % 1027 hPa 10 cielo coperto +22.9° perc. +23.2° Assenti 7.7 S max 10.6 Ostro 72 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.8° perc. +23° prob. 14 % 5.4 S max 8 Ostro 72 % 1026 hPa 16 cielo coperto +20.7° perc. +21° prob. 6 % 7.1 S max 10.3 Ostro 81 % 1026 hPa 19 cielo coperto +19.7° perc. +20° Assenti 7.7 S max 9.8 Ostro 85 % 1026 hPa 22 cielo coperto +19.4° perc. +19.6° Assenti 6.5 SSE max 7.8 Scirocco 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 17:03

