Previsioni Meteo Messina: il bollettino per oggi domenica 27 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento delle temperature durante le ore centrali della giornata. Le previsioni del tempo suggeriscono un clima mite, ideale per attività all’aperto, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si aggirerà attorno al 59%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 21,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il clima continuerà a rimanere gradevole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa diminuirà, portando a cieli sereni con una probabilità di precipitazioni molto bassa. La velocità del vento rimarrà costante, con valori che si aggireranno tra i 14 km/h e i 18 km/h. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 22,3°C. Le condizioni di cielo sereno favoriranno un clima ideale per attività all’aperto. La brezza si farà sentire, con una velocità del vento che varierà tra i 14 km/h e i 20 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, garantendo un pomeriggio piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 22 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 76%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1024 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni indicano un clima generalmente stabile e mite, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Lunedì e martedì si prevede un proseguimento di queste condizioni, con cieli sereni e temperature che potrebbero continuare a salire. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse +19° perc. +18.9° Assenti 13.3 SSE max 22.5 Scirocco 74 % 1022 hPa 8 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° prob. 1 % 17.4 S max 23.4 Ostro 67 % 1023 hPa 11 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° Assenti 17.7 S max 20.9 Ostro 63 % 1023 hPa 14 cielo sereno +21.7° perc. +21.6° Assenti 15.4 S max 18 Ostro 64 % 1022 hPa 17 cielo sereno +18.9° perc. +18.8° Assenti 14 SSE max 22.7 Scirocco 75 % 1023 hPa 20 nubi sparse +18.4° perc. +18.3° Assenti 12 SSE max 18.6 Scirocco 76 % 1024 hPa 23 nubi sparse +18.3° perc. +18.3° Assenti 12.8 S max 22.9 Ostro 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.