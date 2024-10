Previsioni Meteo Messina: il bollettino per la prossima settimana

StrettoWeb

Lunedì 14 Ottobre si presenterà con un cielo sereno e temperature intorno ai +19°C. Durante la mattina, si assisterà a un rapido aumento delle temperature, che raggiungeranno +23,4°C a mezzogiorno, con umidità tra il 52% e il 61%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con un massimo di +23,3°C. La sera porterà una parziale copertura nuvolosa e temperature attorno ai +19,4°C. Martedì 15 Ottobre inizierà con nubi sparse e temperature di +19,1°C, mentre nel pomeriggio si schiarirà, raggiungendo +24,4°C. Mercoledì e Giovedì, invece, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e temperature moderate, con umidità crescente.

Lunedì 14 Ottobre

Nella notte di Lunedì 14 Ottobre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19°C, con una temperatura percepita di +18,7°C. La velocità del vento sarà di circa 8,9 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 13,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68% e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa. Con l’avanzare delle ore, la situazione rimarrà stabile, con temperature che scenderanno leggermente fino a +18,8°C alle 03:00.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con una leggera presenza di poche nuvole che non supereranno il 17% di copertura. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +20,9°C alle 07:00 e i +23,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 7,3 km/h e i 9,9 km/h, sempre da Nord. L’umidità si attesterà tra il 52% e il 61%, garantendo una mattinata gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che toccheranno un massimo di +23,3°C alle 13:00. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 7,8 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente fino al 69%. Le condizioni rimarranno favorevoli per attività all’aperto, con un’intensità di vento che non supererà i 11,1 km/h.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà parzialmente con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 59%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +19,4°C. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 6 km/h, e l’umidità salirà fino al 71%. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1019 hPa, garantendo una serata tranquilla.

Martedì 15 Ottobre

Nella notte di Martedì 15 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,1°C, con una temperatura percepita di +18,9°C. La velocità del vento sarà di circa 4 km/h, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a +23,9°C alle 11:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 4 km/h e i 5,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, garantendo una mattinata umida ma calda.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, tornando a essere sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature raggiungeranno un massimo di +24,4°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 8 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno al 58%.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +20,4°C. La velocità del vento sarà di circa 10,8 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 76%. La pressione atmosferica si manterrà costante a 1020 hPa, garantendo una serata piacevole.

Mercoledì 16 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 16 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’86%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,2°C, con una temperatura percepita di +20,3°C. La velocità del vento sarà di circa 11,3 km/h, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 17 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a +24,6°C alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 62%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22,8°C alle 15:00. La velocità del vento sarà sostenuta, attorno ai 17,1 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 69%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,9°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15,5 km/h, e l’umidità si attesterà al 78%. La pressione atmosferica sarà di 1021 hPa, garantendo una serata fresca e umida.

Giovedì 17 Ottobre

Nella notte di Giovedì 17 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,5°C, con una temperatura percepita di +20,8°C. La velocità del vento sarà di circa 13 km/h, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 19,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a +21,7°C alle 07:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 12,6 km/h, e l’umidità rimarrà alta, attorno all’78%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +21,1°C alle 17:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,7 km/h, e l’umidità si attesterà al 74%.

Nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +20,7°C. La velocità del vento sarà di circa 15,6 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’81%. La pressione atmosferica rimarrà costante a 1020 hPa, garantendo una serata fresca e umida.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana caratterizzato da temperature gradevoli e cieli prevalentemente sereni, con un lieve aumento della nuvolosità a partire da Martedì. Mercoledì e Giovedì si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno su valori moderati. Gli amanti delle attività all’aperto potranno godere di condizioni favorevoli, specialmente nei primi giorni della settimana. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione delle condizioni meteo, in particolare per Mercoledì e Giovedì, quando si prevede un aumento dell’umidità e della copertura nuvolosa.

