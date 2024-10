Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 23,1°C nella tarda mattinata, mentre la minima si attesterà intorno ai 19°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà significativa, con punte del 100% nel pomeriggio e in serata, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno e poche nuvole, con temperature che si aggireranno intorno ai 19,4°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da sud, con raffiche che non supereranno i 9,6 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’85%, creando una sensazione di calore.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà gradualmente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno fino a un massimo di 23,1°C intorno alle 10:00, per poi scendere leggermente nel pomeriggio. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori che varieranno tra i 2 e i 6 km/h. L’umidità, purtroppo, continuerà a mantenersi alta, intorno al 67-75%, contribuendo a un clima piuttosto afoso.

Nel pomeriggio, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo un massimo di 22,1°C alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 10 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, con valori che toccheranno l’80%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,6°C. La velocità del vento si manterrà leggera, e l’umidità rimarrà alta, tra l’87% e l’88%. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni non mostrano segni di cambiamento significativo. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno prima di vedere un miglioramento delle condizioni atmosferiche. La situazione meteo richiederà quindi attenzione, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +19.2° perc. +19.4° Assenti 6.4 SSE max 7.6 Scirocco 85 % 1026 hPa 5 poche nuvole +19° perc. +19.1° Assenti 6.8 S max 8.3 Ostro 84 % 1027 hPa 8 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° Assenti 4.6 S max 5.5 Ostro 74 % 1027 hPa 11 cielo coperto +22.9° perc. +23° Assenti 2.9 NO max 3.7 Maestrale 68 % 1027 hPa 14 cielo coperto +22.1° perc. +22.3° prob. 7 % 2 NE max 3.9 Grecale 73 % 1026 hPa 17 cielo coperto +20.5° perc. +20.8° prob. 7 % 5.6 SSE max 7.3 Scirocco 82 % 1026 hPa 20 cielo coperto +19.7° perc. +20° Assenti 7 SSE max 9.1 Scirocco 88 % 1026 hPa 23 cielo coperto +19.6° perc. +19.9° Assenti 5.9 S max 7.8 Ostro 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 17:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.